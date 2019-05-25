بالوثائق.. أهم قرارات مجلس الامن التي تخص العراق

2019/05/25 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- وكالة النبأ للأخبار/ كشف مجلس الامن الدولي في جلسته الاخيرة، التي عقدت يوم 21 آيار الماضي، القرار رقم 2470 الخاص بالعراق، والذي يتضمن الكثير من التوصيات كما موضح بنص القرار أدناه.

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