ترامب لليابان: الاسلحة الامريكية هي الافضل

2019/05/25 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- وكالة النبأ للأخبار/ اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد وصوله الى طوكيو، اليوم السبت، عن امتلاك واشنطن اسلحة ومعدات عسكرية هي الافضل وستسعى اليابان للحصول عليها.وقال ترامب، في كلمة أمام اجتماع قادة الأعمال بطوكيو، "عن قوة العلاقة مع اليابان حيث اعتبر ان الاخير هي اقوى من اي وقت مضى، وهذه الفرصة مناسبة لزيادة التجارة بين البلدين"، مؤكداً أن "هذا الوقت هو الافضل للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الى، "ان الولايات المتحدة اخفضت نسبة الضرائب على الشركات اليابانية من 41% إلى نسبة أقل، وهو ما يعني أن الاستثمارات سوف تتدفق"، داعيا "رجال الأعمال اليابانيين لزيادة الاستتثمار، بقوله: "سوف ننظر أيضا في طلبات أخرى مرتبطة بالمصانع".

ويعتبر ترامب الرئيس الوحيد الذي لم يترك مناسبة دون ان يستغلها لصالح بلاده، في سبيل ضخ الاموال في قطاع الدفاع والترويج للاسلحة والمعدات الامريكية، وهذا ما فعله بحلفائه في حلف الناتو، والطلب من الدول التي يعتبر أنها واقعة تحت مظلة الحماية الأمريكية دفع الأموال لقاء ذلك، ومنها السعودية حيث طلب بدفع ثمن الحماية الذي تؤمنه بلاده لها، اضافة الى الضغط على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لإجبارها على زيادة نسبة تمويل بلادها للحلف.

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا صباح اليوم السبت إلى العاصمة طوكيو لبحث عددا من القضايا على رأسها البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى ملف التجارة في المنطقة.انتهى/س

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