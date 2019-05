2019/05/25 | 15:45

عمليات بغداد تعلن رفع 202 كتلة خلال الاسبوع الماضي

السبت 25 مايو 2019

أعلنت قيادة علام عمليات بغداد، اليوم السبت، رفع اكثر من (202) كتلة كونكريتية خلال الأسبوع الماضي.

The command said in a statement on the site "al-Ghadeer", a copy of it, that "the engineering effort in the leadership of Baghdad operations continue to lift the concrete blocks of the capital Baghdad." The statement said that "the total raised was (202) blocks of concrete during the past week." Ante ..



