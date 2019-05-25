الاستخبارات تعتقل اثنين من خبراء تصنيع كواتم الاسلحة النارية

2019/05/25 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المديرية في بيان عليه موقع "الغدير"، ان" مفارز المديرية في قيادة عمليات نينوى وبعملية نوعية تمكنت من اعتقال اثنين من الإرهابيين في منطقة سادة بعويزه في الجانب الأيسر من الموصل".واضافت، ان" الارهابيين هما من المتخصصين في صناعة الكواتم وتفخيخ العجلات من خلال ورشة كانا يمتلكانها بالجانب الايمن من الموصل قبل التحرير"، مبينة انهما "ساهما بصناعة المئات من الكواتم وتفخيخ عشرات العجلات لعصابات داعش الارهابية ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".انتهى..م.ر

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