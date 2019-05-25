تعرف على تفاصيل القوة الأميركية القادمة للمنطقة.. ومهامها

2019/05/25 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإرسال 1500 جندي إضافي إلى المنطقة، في وقت حمّل البنتاغون نظام طهران مسؤولية الاعتداءات على سفن في خليج عُمان، والهجوم الصاروخي قرب مقر السفارة الأميركية في بغداد.

وذكر مسؤولون أميركيون أن العديد من المعدات الحربية والأسلحة الحديثة سترافق الجنود المتجهين إلى الشرق الأوسط.وقال ترامب في تصريحات في البيت الأبيض، قبيل توجهه إلى اليابان، إن "مهمة هؤلاء الجنود ستكون وقائية".

وستضاف هذه القوة البشرية والمادية إلى قوة عسكرية، وصلت في وقت سابق إلى المنطقة، تضم حاملة الطائرات "ابراهام لينكولن"، وقاذفات استراتيجية من طراز "بي 52".وحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن 600 جندي من أصل الـ1500، موجودون بالفعل في المنطقة، مما يعني أن العدد الذي سيتم إرساله سيقل عن ألف جندي.وذكرت مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي، كايتي ويلبارغر، أن "نشر تلك القوات جاء بناءً على طلب قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي".ومع تصاعد التوتر بين بين الولايات المتحدة وإيران، تحدثت تقارير عن نية البيت الأبيض نشر قوات كبيرة في الشرق الأوسط، بعد معلومات استخبارية تفيد بنية نظام طهران استهداف مصالح أميركية في المنطقة.وأوضح مدير الأركان المشتركة في البنتاغون الأدميرال مايكل غيلداي، أنه "إضافة إلى الجنود الـ1500، سيتم نشر سرب جديدة من المقاتلات، بجانب طائرات تجسس"، وفق ما ذكر موقع "ميليتري تايمز" المتخصص في الشؤون الدفاعية.ورأى الموقع أن "طائرات التجسس المأهولة، وغير المأهولة، ستساعد على رصد أفضل لتحركات إيران ووكلائها"، وفق ما طلب الجنرال ماكينزي.

وسيكون على عاتق السرب الجديد التصدي لأي استفزازات إيرانية، وفق القائد العسكري الأميركي.وأضاف غيلداي أن "من بين الجنود الذين سيرسلون إلى الشرق الأوسط، مهندسون عسكريون سيعملون على تحصين الدفاعات الأميركية الموجودة في المنطقة".ويضاف إلى ذلك "إبقاء خطوط الشحن في منطقة مضيق هرمز مفتوحة دون أي معوقات، كما تعهد البنتاغون".كما ستحتفظ القيادة الوسطى في الجيش الأميركي بكتيبة صواريخ "باتريوت"، وكل ما يتصل بها مثل 4- 6 بطاريات صواريخ، ووحدات الصيانة.وقد كشفت ويلبارغر أن "المخابرات الأميركية تدرس رفع السرية عن معلومات بشأن التهديدات الإيرانية، التي دفعت أميركا إلى التحرك عسكري، لكن الأمر يتطلب تأمين مصادر وطرق جمع المعلومات".وقال السناتور الجمهوري توم كوتون، في مقابلة مع "بلومبرغ" إن "جميع تلك القوات، والأسلحة المتجهة إلى المنطقة، لا تهدف إلى القيام بعملية عسكرية، وإنما ردع نظام طهران عن أي تحرك عسكري ضد الولايات المتحدة".

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