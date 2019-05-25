وزارة التعليم العالي: تكليف رئيس جديد لجامعة ميسان بالوكالة لمدة ثلاثة أشهر

2019/05/25 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، تكليف رئيس جديد لجامعة ميسان بالوكالة لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة تبين أنه "حصلت موافقة وزير التعليم العالي قصي السهيل على انهاء تكليف { ا.م.د علي عبد العزيز الشاوي } من مهام منصب رئيس جامعة ميسان بناءً على طلبه وينقل الى ملاك التدريس في جامعة بغداد / كلية الطب".

وأضافت الوثيقة انه "تقرر تكليف {أ.د عبد الباسط محسن عيال} بمنصب رئيس الجامعة وكالة ولمدة ثلاثة اشهر".

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