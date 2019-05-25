الهندسة العسكرية للحشد تنفذ حملة لكري وتنظيف المبازل والأنهر شمالي بغداد(فيديو)

2019/05/25 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، السبت، حملة لكري وتنظيف المبازل والأنهر شمالي العاصمة بغداد.وقال موفدنا ان "آليات الهندسة العسكرية للحشد الشعبي نفذت حملة واسعة لكري وتنظيف المبازل والأنهر في قضاءي الراشدية والحسينية شمال العاصمة بغداد ".لافتا الى ان هذه الحملة شملت كري وتنظيف 40 كم من الانهر في قضاء الراشدية وكري 10 كم ...

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