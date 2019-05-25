وكالة: حجم التجارة بين الصين والدول العربية يرتفع 28% خلال2018

2019/05/25 | 15:48

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت حجم التجارة بين الصين والدول العربية خلال العام الماضي بنسبة 28 في المئة، على أساس السنوي.

وأفادت بيانات رسمية صينية، اليوم السبت، أن التجارة بين الصين والدول العربية سجلت 244.3 مليار دولار خلال عام 2018، بمعدل نمو 28 في المئة، على أساس سنوي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وذكرت وزارة التجارة الصينية، أن قيمة واردات الصين من الدول العربية خلال عام 2018 بلغت 139.4 مليار دولار، في حين وصلت قيمة الصادرات الصينية للدول العربية 104.9 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، أن الشركات الصينية أقامت خلال عام 2018، بمشاريع جديدة في الدول العربية بقيمة 35.6 مليار دولار، بزيادة 9 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة الأعمال 27.8 مليار دولار.

وتابعت، أن الصين قامت باستثمار 1.2 مليار دولار في جميع القطاعات في الدول العربية خلال 2018.

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