وزير التعليم العالي يعلن افتتاح معهد كونفوشيوس لتعليم “اللغة الصينية” في جامعة بغداد

2019/05/25 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلن وزير التعليم والبحث العلمي قصي السهيل، الخميس، عن حصول الموافقة على افتتاح معهد كونفوشيوس في جامعة بغداد إطار نظام التبادل الثقافي بين العراق والصين.وقالت الوزارة في بيان تلقت /ميديا نيوز /، نسخة منه، أن “السهيل استقبل بمكتبه في وزارة العلوم السفير الصيني في العراق تشانغ تاو والوفد المرافق له وقد حضر […]

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