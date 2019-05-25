القوات الأمنية تطيح بمجموعة إرهابية كبيرة في مناطق متفرقة من بغداد

2019/05/25 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعتقلت قيادة عمليات بغداد ،السبت، متهمين بالإرهاب والسرقة والتهديد في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه، إن”القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد، ألقت القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب في منطقة الرحمانية والكاظمية والزيدان غربي العاصمة”.وأضافت أنه” تم إعتقال متهم بالتهديد في منطقة الحرية، ومتهم أخر […]

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