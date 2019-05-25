المالكي يبحث مع الحلبوسي التحديات التي تواجهها المنطقة

2019/05/25 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه اليوم السبت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تم التطرق الى التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل الازمة القائمة بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.

واوضح المالكي في بيان له تلقته (المستقلة)… ان المنطقة تواجه تحديات كبيرة ويجب العمل على التهدئة وإبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة، معربا عن أمله في ان تنجح مساعي العراق في إنهاء حدة التوتر القائمة بين واشنطن وطهران.

واوضح ان “اعلان ايران على لسان قادتها انها لا تريد الحرب يلزم الحميع ان يقف بوجه التصعيد، وان لغة الحياد لم تعد مقبولة انما الموقف الرافض للطرف الذي يريدها”، داعيا المجتمع الدولي الى وقفة جادة تجاه ما تعيشه المنطقة من توترات.



(النهاية)

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