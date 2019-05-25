محافظ البنك المركزي: مبادرة تمكين ساعدت على القيام بمشاريع استثمارية وخدمية

2019/05/25 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعتبر محافظ البنك المركزي علي محسن اسماعيل، اليوم السبت، أن المبالغ التي وفرتها مبادرة تمكين، ساعدت على القيام بمشاريع استثمارية وخدمية، مشيدا بالجهات

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