المالية تتحدث عن الموازنة وابرزها حل ازمة السكن

2019/05/25 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلن وكيل وزارة المالية ماهر جوهان، ان الموازنة العامة لا يمكن ان تغطي مشكلة السكن في العراق.

وقال جوهان في تصريح صحفي تابعته

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