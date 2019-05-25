احتراق امرأتين بحادثين منفصلين قرب السلمانية

2019/05/25 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة منطقة "ڕاپـ‌ڕین" التابعة لمحافظة السليمانية يوم السبت عن مصرع امرأة، واصابة اخرى بحروق شديدة بحادثين منفصلين.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه في الساعة 3:30 من فجر اليوم تم نقل امرأة تُدعى ( س .



ع .



م ) من مواليد عام 1986 ربة بيت من سكنة قضاء "قلعة دزة" الى المستشفى العام للقضاء.

واوضح البيان ان المرأة والتي هي ام لثلاثة اطفال كانت مصابة بحروق شديدة جراء احتراقها في الحمام لأسباب غير معروفة، منوها الى ان نتائج تقرير الطبي تشير الى ان نسبة الحروق في جسدها وصل الى 80% .

وذكرت المديرية ايضا انه تم نقل امرأة تدعى ( ب .



م .



ر ) من مواليد عام 2002 ربة بيت من سكنة قرية (گرتك) التابعة لناحية "سـ‌نگـ‌سـ‌ر" الى مستشفى "قلعة دزة " متأثرة بجروح شديدة جراء احتراق جسدها مساء امس.

واضاف البيان انه وبحسب اقوال المرأة فإنها واثناء اعدادها للطعام انفجرت عليها اسطوانة الغاز، مشيرا الى ان المرأة فارقت الحياة صباح اليوم بسبب حروقها الشديدة.

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