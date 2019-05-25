الجبوري: القبض على مفجر الدراجة النارية في منطقة الدواسة بأيمن الموصل

2019/05/25 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، اليوم السبت، القبض على مفجر الدراجة النارية في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل.​

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