شرطة الديوانية تحبط محاولة لإدخال أكثر من 15 ألف حبة مخدرة إلى المحافظة

2019/05/25 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم السبت، عن إحباط محاولة لإدخال أكثر من 15 ألف حبة مخدرة إلى مركز المحافظة.

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