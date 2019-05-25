معركة قطع الوريد.. الجيش اليمني يبدأ تطهير تعز من ميليشيا الحوثي الإيرانية

2019/05/25 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ تعز نبيل شمسان، في وقت مبكّر اليوم السبت، انطلاق معركة “قطع الوريد” ضد ميليشيات الحوثي في المحافظة.

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