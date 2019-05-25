2019/05/25 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يرد الصاع للصين مضاعف.. وهواوي اول الضحايا) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يرد الصاع للصين مضاعف.. وهواوي اول الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).