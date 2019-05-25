استعدادات عسكرية اميركية مكثفة....والمخابرات الاميركية بصدد رفع السرية عن التهديدات الايرانية

2019/05/25 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

مع تصاعد التوتر بين بين الولايات المتحدة وإيران، تحدثت تقارير عن نية البيت الأبيض نشر قوات كبيرة في الشرق الأوسط، بعد معلومات استخبارية تفيد بنية طهران استهداف مصالح أميركية في المنطقة.

وأوضح مدير الأركان المشتركة في البنتاغون، الأدميرال مايكل غيلداي، أنه إضافة إلى الجنود الـ1500، ...

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