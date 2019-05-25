2019/05/25 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن مسؤول في الجيش الأمريكي إصابة عدد من جنوده جراء هبوط خشن لمروحية عسكرية أمريكية جنوب أفغانستان.وذكر المتحدث باسم البعثة العسكرية الأمريكية في أفغانستان، الكولونيل ديف باتلر، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت، أن المروحية من طراز “بوينغ CH-47 شينوك” اصطدمت بالأرض خلال عملية إنزال ركاب في ولاية هلمند.وأكد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة جنود أمريكيين بحادث تحطم مروحية في أفغانستان وكالة خطوة برس.

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