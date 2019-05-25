2019/05/25 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حكومتي بغداد وأربيل، بالالتزام بتطبيق بنود الاتفاق النفطي المبرم بينهما.

وشدد عضو المجلس القيادي بالحزب آريز عبد الله في تصريح، على ضرورة عدم تحميل مواطني الإقليم عواقب عدم تنفيذ الاتفاق، مبينا ان امتناع حكومة الإقليم، عن تسليم مئتين وخمسين ألف برميل من النفط يوميا، الى شركة سومو، وبالتالي قطع رواتب موظفي كردستان، سيعيد الأوضاع للمربع الاول، ويتسبب بأزمة اجتماعية وانسانية في الاقليم.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالاتحاد الوطني يطالب بالالتزام بتنفيذ الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالاتحاد الوطني يطالب بالالتزام بتنفيذ الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).