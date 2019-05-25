لتأمين الحصاد.. الغانمي يوعز باعادة انتشار القطعات الامنية في كركوك

2019/05/25 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اوعز رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، باعادة انتشار القطعات الامنية لتأمين انجاح حملة الحصاد في محافظة كركوك.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك اللواء الركن سعد حربية.وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" حربية قدم ايجازاً مفصلاً عن الوضع الأمني ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك".من جانبه أشاد رئيس الأركان بكل الجهود المبذولة من قبل القادة والأمرين والمقاتلين للقضاء على فلول عصابات داعش، مبينا، ان كل خطوة بهذا الاتجاه تساهم بشكل فعال في فرض سلطة القانون والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.كما اوعز باعادة انتشار القطعات لتأمين انجاح حملة الحصاد في محافظة كركوك من خلال مسك الطرق والعقد المهمة والعمل بروح الفريق الواحد.انتهى

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