بالوثيقة.. مفتش الصحة يحقق في شبهة فساد لشركة المستلزمات الدوائية

2019/05/25 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وثيقة صادرة عن مكتب المفتش العام لوزارة الصحة، السبت، عن وجود مسائلة للشركة العامة للمستلزمات الدوائية، التابعة للوزارة.

واظهرت الوثيقة التي حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منها، ان مسائلة المفتشية، للشركة جاءت حول تثبيت عقد لشركة Pfizer الدوائية، بنسبة 100% فيما ينص العرض على ان الكمية لا تتجاوز الــ 50%.وتضمنت الوثيقة، استغراب المفتشية من استبعاد الشركات المنافسة في العروض، على الرغم من وجود قانون يشدد على ضرورة تقديم دراسة عن عروض الشركات، بسبب وجود فارق سعري بينهما.يشار الى ان الوثيقة وصفت التباينات السابقة على انها "هدر للمال العام واخلال بشروط التعاقد الرسمية".انتهى

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