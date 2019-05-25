بالوثائق.. المحكمة الاتحادية تُبطل توزيع مقاعد كوتا النساء

2019/05/25 | 16:13

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تواصل (بغداد اليوم) نشرها لملف صفقة تهريب 1.8 مليار دولار، والتي تمكن بموجبها مصرف أهلي عراقي (م.هـ) من تحويل هذا المبلغ الى مزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراقي، بواسطة مصرف حكومي لعب دور الوسيط، (م.ر)، وكما وعدت جمهوره

بغداد اليوم- بغداد

رد الحشد الشعبي، السبت (25 أيار 2019)، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، التي اتهم فيها قادة في الحشد بـ "امتلاك اموال طائلة وعقارات"، بعد تصديهم لمهامهم في الحشد.

وقال القيادي بالحشد الشعبي علي الح

بغداد اليوم-نينوى

رأى رئيس حزب التقدم الايزيدي، سعد بطوش، السبت، 25 أيار، 2019، أن الوضع في قضاء سنجار (غرب الموصل) يتطلب تدخلا عاجلا من رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لافتا الى ان تدخل قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشؤونه تسببت في تأزم الأوضا

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