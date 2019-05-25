2019/05/25 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تواصل “هواوي” تلقيها للضربات الموجعة واحدة تلو الأخرى، حيث منع “اتحاد إس دي” الشركة الصينية من تصنيع منتجات تتضمن فتحات بطاقات ذاكرة من نوع “إس دي” و”مايكرو إس دي”.ونقل موقع “إنغادجت” التقني عن “اتحاد إس دي” تأكيده حذف “هواوي” من قائمة الشركات المعتمدة من جانبها، وذلك استجابة للعقوبات الأميركية الأخيرة التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تتلقى ضربة موجعة جديدة وكالة خطوة برس.

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