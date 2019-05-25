2019/05/25 | 16:20

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ألمانيا تبني أربع بارجات حربية للكيان الصهيوني

بعد تصاعد مخاوف البحرية الصهيونية من قدرات المقاومة وخاصة بعد

انجاز المقاومة في حرب تموز بإصابة البارجة الصهيوينة ساعر-5 وتصاعد

التهديدات في أي حرب مقبلة انطلقت خطوات تنفيذ الاتفاق بين الحكومة

الصهيونية والحكومة الالمانية ببناء الاخيرة سلسلة من أربعة بوارج

لصالح البحرية الصهيونية وأولها سيحمل اسم ساعر-6!! وبالإضافة إلى

الأدوار التقليدية، بحسب الاعلام الصهيوني، ستلعب هذه القطع دورًا

رئيسيًا في الحفاظ على منصات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ​​ضد

الهجمات البحرية أو الجوية. الاعلام الصهيوني كشف ان قيمة تلك الصفقة هي 430 مليون يورو وستدفع

الحكومة الالمانية "ثلث المبلغ"!! وعملية البناء ستتم من قبل شركة

Naval Yards الألمانية ، المملوكة لرجال اعمال من أبو ظبي ولبنان بحسب

الصدر الصهيوني!!وكشف مصدر صهيوني ان الهياكل الخارجية والبنية التحتية للبوارج سيتم

تصنيعها في المانيا اما التجهيزات الالكترونية العسكرية وأنظمة

المراقبة والحماية والهجوم ستكون من الصناعة الصهيونية.

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