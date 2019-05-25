خبراء: الشخير من الامراض الخبيثة وقد يرتبط بالسرطان !

2019/05/25 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز..اعلن خبراء أن الشخير ربما يرتبط بالإصابة بالسرطان، حيث تشير نتائج دراسة جديدة إلى أن النساء أكثر عرضة لخطر هذا المرض.واكتشف العلماء اليونانيون أن النساء اللائي يعانين من توقف التنفس أثناء النوم، واللاتي انخفضت لديهن مستويات الأكسجين في الدم بشدة ليلا، كانت أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من أولئك اللواتي لم يعانن من […]

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