التعليم العالي تعفي رئيس جامعة ميسان من منصبه

2019/05/25 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، تكليف رئيس جديد لجامعة ميسان بالوكالة لمدة ثلاثة أشهر.وقالت الوزارة في بيان تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه إن ” وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على انهاء تكليف { ا.م.د علي عبد العزيز الشاوي } من مهام منصب رئيس جامعة ميسان بناءً على طلبه بالإضافة […]

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