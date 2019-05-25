النفط تعلن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر نيسان

2019/05/25 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة النفط، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية “سومـو”.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليونا و(635) الف و (9) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(819 ) مليونا و(902) الف دولار”.





وأضاف، انه “بلغت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(570) الف برميل ، بايرادات بلغت (173) مليونا و(513) الف و(13) دولارا ، فيما بلغت كمية الصادرات من حقل القيارة (783) الفا و(598) برميلا بايرادات بلغت (27) مليونا و(251) الفا و(971) دولارا”، لافتا الى ان” معدل سعر البرميل الواحد بلغ (67,514) دولاراً”.





وأشار البيان، الى ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (37) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.





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