مقتل عنصرين من داعش بعملية أمنية جنوب غرب الموصل

2019/05/25 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أعلن مصدر في قيادة عمليات نينوى، مقتل عنصرين من داعش بعملية امنية نفذتها قوات مشتركة جنوب غرب الموصل.

وقال المصدر للنور نيوز، انه “نفذت لوائين من فرقة المشاة العشرون للجيش العراقي عملية استباقية في منطقة الجزيرة جنوب تل عبطة ( 80 كم جنوب غرب الموصل) بالتعاون مع وقوة من شرطة تل عبطة الحشد العشائري”.





وأضاف، انه “تمت المباشرة في تنفيذ العملية في الساعة ٦ صباحا في قرية ابو عبات غرب الحضر، وأثناء تطويق القرية خرجت دراجة نارية تقل شخصين من عناصر داعش تم ملاحقتهما ومحاصرتهما بعد المواجهة والاشتباك معهم تمكنت قطعاتنا من قتلهما وجلب جثثهم وتم تسليمها إلى مركز شرطة تل عبطة”.





وأشار الى “تفكيك الدراجة كونها كانت مفخخة وتم إكمال تفتيش القرية بالكامل دون وقوع اي خسائر ضمن صفوف قطعاتنا”.





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