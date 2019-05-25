حنين قدو: الصراع على الدرجات الخاصة سيغير خارطة التحالفات السياسية

2019/05/25 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، تغير الخارطة السياسية خلال الفترة المقبلة نتيجة الصراع على الدرجات الخاصة.

وقال قدو في تصريح، إن التقارب والتباعد بين الكتل السياسية في تزايد مستمر خاصة مع اقتراب موعد التغييرات في المناصب الخاصة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين والسفراء، مبينا ان الصراع على هذه المناصب سيعمق الهوة السياسية بين الاطراف السياسية من اجل الحصول على بعض المكاسب.

وأوضح أن بعض التحالفات هشة وستكون عرضة للانهيار بالتزامن مع الصراع على المناصب الحكومية المتبقية والدرجات الخاصة.

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