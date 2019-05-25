كتلة الإتحاد الإسلامي: تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم تصب في مصلحة الأحزاب الرئيسة وليس المواطنين

2019/05/25 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني رفضها التصويت لأي مرشح لمنصب رئيس إقليم كرستان.وقال شيركو جودت رئيس كتلة الإتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني في تصريحات صحافية إن مسألة تفعيل رئاسة إقليم كردستان تمت بالتوافقات الحزبية بين الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير، وليس لأجل مصلحة المواطنين، مضيفا أن كتلته لن تصوت لأي مرشح لمنصب […]

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