اعتقال متخصصين بتصنيع الكواتم وتفخيخ العجلات شمال الموصل

2019/05/25 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلن مصدر في قيادة عمليات نينوى، اعتقال شخصين كان يصنعان الكواتم وتفخيخ العجلات لصالح تنظيم داعش من خلال ورشة كانا يتملكانها في الموصل.





وقال المصدر للنور نيوز، انه “تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة سادة بعويزه شمالي الموصل”.





وأضاف، “انهما من المتخصصين في صناعة الكواتم وتفخيخ العجلات من خلال ورشة كانا يمتلكانها بالجانب الايمن من الموصل قبل التحرير وساهما بصناعة المئات من الكواتم وتفخيخ عشرات العجلات لعصابات داعش”.

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