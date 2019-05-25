تفاصيل القوة الأميركية القادمة للشرق الأوسط

2019/05/25 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، بإرسال 1500 جندي إضافي إلى المنطقة، فيما ذكر مسؤولون أميركيون أن العديد من المعدات الحربية والأسلحة الحديثة سترافق الجنود المتجهين إلى الشرق الأوسط.وقال ترامب في تصريحات في البيت الأبيض، الجمعة، قبيل توجهه إلى اليابان، إن مهمة هؤلاء الجنود ستكون “وقائية”.وستضاف هذه القوة إلى قوة […]

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