2019/05/25 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الغانمي: باعادة انتشار القطعات الامنية لتأمين انجاح حملة الحصاد في كركوك

25/05/2019 16:24:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .أ

اوعز رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، السبت ، باعادة انتشار القطعات الامنية لتأمين انجاح حملة الحصاد في محافظة كركوك.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك اللواء الركن سعد حربية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان" حربية قدم ايجازاً مفصلاً عن الوضع الأمني ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك".

من جانبه أشاد رئيس الأركان بكل الجهود المبذولة من قبل القادة والأمرين والمقاتلين للقضاء على فلول عصابات داعش، مبينا، ان كل خطوة بهذا الاتجاه تساهم بشكل فعال في فرض سلطة القانون والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

كما اوعز باعادة انتشار القطعات لتأمين انجاح حملة الحصاد في محافظة كركوك من خلال مسك الطرق والعقد المهمة والعمل بروح الفريق الواحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الغانمي: باعادة انتشار القطعات الامنية لتأمين انجاح حملة الحصاد في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الغانمي: باعادة انتشار القطعات الامنية لتأمين انجاح حملة الحصاد في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).