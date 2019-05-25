وزير الشباب يتحدث عن فساد مالي في الرياضة لا يمكن السكوت عنه

2019/05/25 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، عن وجود فساد مالي مريب وشراء ذمم في الرياضة، لا يمكن السكوت عنه، فيما اشار إلى

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