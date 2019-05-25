مازال ينزف جرحك يا علي، ومازالوا يخافون اسمك..!

2019/05/25 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- حيدر عاشور العبيدي

اي نبأ فاجع أبكى السماء مع تراتيل الفجر، فأغلقت ابوابها وأسدل أستار الجنة ،فانتفضت الارضيين السبع بين انسداد السماء وانتفاخ الارض

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