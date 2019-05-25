البدء باعمار الكنائس المدمرة بايمن الموصل

2019/05/25 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول لجنة اعمار مدينة الموصل في مجلس نينوى عبد الرحمن الوكاع عن البدء اعمار الكنائس المدمرة بايمن الموصل .

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