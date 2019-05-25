كهرباء نينوى تحذر من هذا الأمر وتتوعد بقطع التيار وغرامة مليون دينار

2019/05/25 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​ أعلنت مديرية كهرباء نينوى، اليوم السبت، قطع التيار الكهربائي عن كل من يفتح مصباحاً خارجياً أثناء النهار، وفرض غرامة قدرها مليون دينار على كل من يخالف.

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