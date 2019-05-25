العثور على جثة شاب من ضحايا العبارة جنوب الموصل

2019/05/25 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت فرق الدفاع المدني على جثة شاب من ضحايا العبارة بالقرب من نهر دجلة في ناحية القيارة جنوب الموصل ".

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