2019/05/25 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة والبيئة، توضيحا بشأن ما أثير حول قرار الوزارة بعزل اثنين من موظفيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر توضيحا بشأن ما أثير حول قرار الوزارة بعزل اثنين من موظفيها) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصدر توضيحا بشأن ما أثير حول قرار الوزارة بعزل اثنين من موظفيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).