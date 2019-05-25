نائبة : سنوجه سؤالا نيابيا الى رئيس مجلس الوزراء بشأن اجراءات الحكومة لحل ازمة السكن

2019/05/25 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت النائبة عضو لجنة حقوق الانسان النيابية يسرى رجب، انها ستوجه سؤالا نيابيا الى رئيس مجلس الوزراء بشأن اجراءات الحكومة التي اتخذتها خلال الاشهر الستة الماضية من عمر الحكومة لحل ازمة السكن ، مؤكدة عزمها وضع إلية قانونية نيابية تضمن حصول جميع العوائل العراقية على وحدة سكنية توفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة كونه استحقاق كفله الدستور العراقي .

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