2019/05/25 | 17:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزراعة النيابية: داعش احرق حقول الحنطة بعدة محافظات بالطائرات المسيرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uHBKzu8R-tk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزراعة النيابية: داعش احرق حقول الحنطة بعدة محافظات بالطائرات المسيرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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