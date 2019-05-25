2019/05/25 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uHBKzu8R-tk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزراعة النيابية: داعش احرق حقول الحنطة بعدة محافظات بالطائرات المسيرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزراعة النيابية: داعش احرق حقول الحنطة بعدة محافظات بالطائرات المسيرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).