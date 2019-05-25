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شاهد بالفيديو.. الزراعة النيابية: داعش احرق حقول الحنطة بعدة محافظات بالطائرات المسيرة #المربد


شاهد بالفيديو.. الزراعة النيابية: داعش احرق حقول الحنطة بعدة محافظات بالطائرات المسيرة #المربد
2019/05/25 | 17:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: uHBKzu8R-tk

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