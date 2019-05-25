2019/05/25 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iXpYTr1ZT9c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المسحراتي ..بين القبول والرفض !!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المسحراتي ..بين القبول والرفض !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).