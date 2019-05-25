الرصد الزلزالي: اهالي حلبجة شعروا بهزة ارضية ظهر اليوم مصدرها كرمنشاه الايرانية

2019/05/25 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل اليوم السبت، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية ظهر اليوم الموافق في الساعة 1:20:44.

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