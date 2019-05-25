نقل 30 الف طن من الرز الفيتنـامي

2019/05/25 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للنقل البحري احدى تشكيلات وزارة النقل ،اليوم السبت، نقل (30) الف طن من الرز من ميناء هوشي في فيتنام الى ميناء ام قصر في محافظة البصرة .

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