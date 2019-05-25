البحرية المالطية تنقذ 216 مهاجرا في البحر المتوسط

2019/05/25 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت البحرية المالطية السبت أنها أنقذت ليل الجمعة السبت 216 مهاجرا كانوا على متن زورقين واجه صعوبات في البحر المتوسط.ويتوقع أن يصل هؤلاء المهاجرون إلى فاليتا السبت.وتم إنقاذ مجموعة أولى من المهاجرين مساء الجمعة بعد نداء استغاثة أطلقوها مع تسرب المياه إلى زورقهم.وتلقت مالطا ليل

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