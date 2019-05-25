2019/05/25 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يخشى العديد من الحقوقيين أن يهدد اتهام مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لحصوله على معلومات سرية ونشرها، الحماية المقدسة للصحافيين الأميركيين معتبرين أن هؤلاء باتوا معرضين لملاحقات جنائية في عملهم المتعلق بمصادرهم.وتتعلق 16 من الاتهامات ال17 التي عددتها وزارة العدل الأميركية الخميس ضد الاسترالي جوليان أسانج الموقوف حاليا في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوقيون يخشون من أن يهدد اتهام أسانج عمل الصحافيين وكالة خطوة برس.

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