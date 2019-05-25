هزة ارضية تضرب حلبجة... والانواء الجوية توضح اصل الزلزال

2019/05/25 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية ظهر اليوم في تمام الساعة 1:20:44 حسب التوقيت المحلي للمدينة كرمنشاه ايران.

وبينت الهيأة في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان قوتها بلغت 4،2 على مقياس رختر, وقعت بمدينة كرمنشاه ايران" مؤكدة ان المواطنين قد شعروا بها شعور خفيف في قضاء حلبجة/ السليمانية ،موضحة ، لم ترد انباء عن حصول أضرار.



ودعت المواطنين، الى اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة ، والتزام بالوصايا الزلزالية .يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.انتهى

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