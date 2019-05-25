لاعب جديد يعتذر عن المشاركة مع اسود الرافدين

2019/05/25 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اعتذر لاعب نادي الكرخ، علي كاظم، عن التواجد مع المنتخب الوطني في مباراته الودية المقبلة امام المنتخب التونسي خلال شهر حزيران المقبل.وقال كاظم لـ / المعلومة/ إنه “منذ اصابتي في مباراة الشرطة لم اجر اي مباراة واحتاج للوقت من اجل العودة مع الكناري والمنافسة على المراكز الاولى في دوري الكرة الممتاز”.واوضح […]

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